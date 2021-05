Colombia, precipita elicottero della polizia: morti 5 agenti

ansa

Almeno cinque agenti sono morti in Colombia quando un elicottero della polizia si è schiantato al suolo durante un'operazione antidroga nel dipartimento settentrionale di Bolivar. L'incidente è avvenuto in una zona selvatica a 15 chilometri da Cantagallo, comune sulla riva sinistra del Rio Magdalena. I vertici della polizia propendono per l'ipotesi di un guasto meccanico, ma è stata costituita una commissione d'inchiesta che dovrà confermarlo.