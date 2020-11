Colombia, più di 270mila persone colpite dall'uragano Iota

E' devastante l'impatto dell'uragano Iota in Colombia. Più di 270mila persone sono state colpite. "Il suolo non è in grado di trattenere la quantità d'acqua caduta in pochi giorni, che ha così causato la tracimazione dei canali e l'allagamento di case, scuole e centri sanitari", hanno dichiarato i membri del team di emergenza di Azione contro la Fame a Guajira.