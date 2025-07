Colombia, intercettato primo sottomarino-drone usato dai narcos

La Marina colombiana ha intercettato un sottomarino telecomandato nel mar dei Caraibi, capace di trasportare oltre 1,5 tonnellate di cocaina e con un'autonomia fino a 800 miglia. È la prima imbarcazione di questo tipo individuata in acque colombiane. Il sommergibile, simile per dimensioni a una barca, era dotato di antenne, un'antenna Starlink per le comunicazioni satellitari e telecamere interne ed esterne per il controllo da remoto. Al momento dell'intercettazione non trasportava droga al momento. I fatti risalgono all'inizio di aprile, ma la Marina colombiana ne ha dato notizia solo nelle ultime ore.