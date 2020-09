Colombia, indigeni abbattono statua del "conquistador" De Belalcazar

Manifestanti indigeni in Colombia hanno abbattuto una statua del conquistatore spagnolo Sebastián de Belalcázar nella città sud-occidentale di Popayán. Membri della comunità Misak hanno usato delle corde per buttare giù il monumento equestre di de Belalcázar, che fondà la città nel 1537. Per i leader indigeni la statua rappresentava cinque secoli di genocidio e schiavitù.