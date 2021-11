Colombia, incidente a elicottero della polizia: due morti

-afp

Un elicottero della polizia antinarcotici si è schiantato in Colombia, nel dipartimento di Cundinamarca. Il bilancio è di due morti e tre feriti. L'incidente è avvenuto nelle vicinanze del villaggio di La Yeguera Alta, appartenente al comune di Subachoque. E' stata aperta una inchiesta della magistratura per cercare di individuare le cause dell'incidente, che potrebbero riguardare un guasto meccanico o un gesto di gruppi armati.