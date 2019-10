Colombia, governatrice indigena uccisa da gruppo dissidente Farc

Una governatrice indigena e quattro delle sue guardie del corpo sono state uccise e altre quattro persone sono rimaste ferite, in un attacco di un presunto commando dissidente delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) contro le comunità del municipio di Toribío. Le vittime erano impegnate in un controllo del territorio quando uomini armati hanno aperto il fuoco sparando in maniera indiscriminata.