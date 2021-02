Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar minacciano l'ambiente: "Vanno abbattuti"

-afp

Gli ippopotami importati illegalmente in Colombia negli anni Ottanta per lo zoo privato dell'ex re dei narcos Pablo Escobar vivono adesso allo stato selvatico e sono notevolmente aumentati negli ultimi decenni, tanto da costituire un serio rischio per la biodiversità. E' l'allarme lanciato da un gruppo di scienziati, secondo cui questi pachidermi vanno abbattuti prima che spazzino via la flora e la fauna locale.