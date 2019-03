Colombia, gemella dentro gemella: bimba nasce con in grembo il feto della sorellina

Nascita straordinaria in Colombia . Una bambina è nata con in grembo il feto della gemella. Un fenomeno estremamente raro che viene definito "fetus in feto" , condizione descritta per la prima volta nel 1808 dal British medical journal. L'anomalia, secondo le statistiche, si verifica una volta ogni 500mila nascite. La piccola, il cui nome è Itzamara, è stata subito operata: il feto al suo interno è stato rimosso tramite un’operazione chirurgica. Ora sta bene. che Lo riporta il New York Times.

Casi simili si sono registrati in India, Singapore e Indonesia. Quest’ultimo avvenimento è ancora più raro perché i medici sono riusciti a identificare il "fetus in feto" durante la gravidanza. Inizialmente, si era pensato a una cisti epatica. Successivamente, tramite un’ecografia ad alta definizione il dottor Miguel Parra-Saavedra, che ha seguito il caso, è stato in grado di vedere che dentro la bimba si nascondeva un altro corpicino, con cordone ombelicale collegato all’intestino della sorella.



Alla 37esima settimana, il 22 febbraio, Itzamara pesava tre chili. Per evitare che il feto danneggiasse gli organi interni della bimba, i medici hanno deciso di sottoporre la mamma di Itzamara a un parto cesareo.



Il feto, poi rimosso, era lungo cinque centimetri, aveva testa e arti, ma cuore e cervello non si erano sviluppati. In casi molto rari ci si accorge della presenza del feto più piccolo solo dopo anni. Com’è accaduto, nel 2015, a una 49enne di Cipro. La donna era stata operata in Gran Bretagna per togliere quella che sembrava una comune cisti ovarica. Poco dopo la biopsia aveva rivelato che si trattava di un feto malformato, sviluppatosi durante la gravidanza della mamma e rimasto nascosto per decenni nella gemella.