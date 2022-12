Colombia, frana su autobus: almeno tre morti

Tragedia in Colombia: una frana si è abbattuta domenica pomeriggio su un tratto di strada a Pueblo Rico, seppellendo un autobus e un numero imprecisato di veicoli, con un bilancio provvisorio di almeno tre morti e non meno di 20 persone disperse.

Uomini di protezione civile, vigili del fuoco e Croce rossa sono giunti sul posto. Il presidente della Repubblica, Gustavo Petro, via Twitter ha dichiarato che "fin da subito abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per salvare in vita le persone sepolte dalla frana a Pueblo Rico. È una tragedia".