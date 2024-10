Colombia-Cina: Bogotà annuncia l'ingresso nella Nuova via della seta

La Colombia entrerà nella Nuova via della seta della Cina. Lo ha annunciato il vice ministro degli Esteri, Jorge Rojas Rodriguez, in occasione della celebrazione dei 75 anni della Repubblica popolare cinese organizzata dall'ambasciatore cinese a Bogotà, Zhu Jingyang. "La Colombia entrerà nella Bri (Belt and road initiative, ndr) dopo una negoziazione in cui abbiamo riconosciuto priorità e necessità di entrambi i Paesi, con una visione plurale e intersettoriale che rafforzi una relazione diplomatica di quasi 45 anni", ha dichiarato Rodriguez. La Nuova via della seta è un'iniziativa strategica della Cina lanciata nel 2013 che comprende progetti di sviluppo e investimenti finanziari in diversi Paesi in Asia e in Europa.