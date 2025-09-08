Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
zona controllata dalla guerriglia

Colombia, almeno 72 soldati rapiti nel dipartimento di Cauca

08 Set 2025 - 07:26
© Ansa

© Ansa

Almeno 72 soldati sono stati presi in ostaggio nel dipartimento di Cauca, una zona controllata dalla guerriglia nel sud-ovest della Colombia, dove abbonda il narcotraffico. Lo ha indicato l'esercito di Bogotà. Il sequestro è avvenuto "nel pomeriggio" di domenica, ha riferito una fonte militare alla France Presse, senza fornire ulteriori dettagli. I rapimenti di militari e agenti di polizia sono comuni in Colombia e sono spesso effettuati da contadini costretti o manipolati da gruppi armati in aree in cui lo stato ha una debole presenza.

colombia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri