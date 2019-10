Colombia, 3 ex comandanti Farc espulsi da Tribunale di pace

La Giurisdizione speciale per la pace (Jep), tribunale "ad hoc" costituito per dare forza all'accordo raggiunto dal governo colombiano con le Farc nel 2016, ha deciso di espellere dai benefici giuridici previsti tre ex comandanti che hanno annunciato il loro ritorno alla lotta armata. La decisione del tribunale è stata la conseguenza di un annuncio, fatto ad agosto con un video, in cui i tre annunciavano il loro ritorno armato nella selva.