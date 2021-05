Colombia, 17 morti e feriti nelle proteste per lo sciopero nazionale

ap-lapresse

Durante le proteste per lo sciopero nazionale in Colombia ci sono stati 17 morti, di cui 16 civili e un poliziotto. Lo ha reso noto l'ufficio del Difensore civico. Tra il 28 aprile e il 1 maggio, 457 agenti e 254 civili sono rimasti feriti durante 1.120 attività di protesta in tutto il Paese. Durante lo sciopero, messo in atto contro un piano di riforma fiscale del governo, 364 persone sono state catturate e 30 minori sono stati fermati.