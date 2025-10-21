Colluttazione con la polizia, muore ex giocatore nero di football americano

L'ex giocatore di football americano Doug Martin è morto dopo una colluttazione con agenti di polizia che lo stavano prendendo in custodia mentre indagavano su un'irruzione in un'abitazione a Oakland, in California. Lo riportano i media Usa, citando le autorità locali. L'atleta nero 36enne, noto soprattutto per la sua brillante carriera con i Tampa Bay Buccaneers della Nfl, ha perso i sensi dopo essere stato arrestato sabato mattina. È stato trasportato dai paramedici in ospedale, dove è morto. La causa del decesso non è stata resa nota, ma sarà effettuata un'autopsia.