Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
in california

Colluttazione con la polizia, muore ex giocatore nero di football americano

21 Ott 2025 - 05:46
© Ansa

© Ansa

L'ex giocatore di football americano Doug Martin è morto dopo una colluttazione con agenti di polizia che lo stavano prendendo in custodia mentre indagavano su un'irruzione in un'abitazione a Oakland, in California. Lo riportano i media Usa, citando le autorità locali. L'atleta nero 36enne, noto soprattutto per la sua brillante carriera con i Tampa Bay Buccaneers della Nfl, ha perso i sensi dopo essere stato arrestato sabato mattina. È stato trasportato dai paramedici in ospedale, dove è morto. La causa del decesso non è stata resa nota, ma sarà effettuata un'autopsia.

usa
nfl