Collisione in mare tra navi militari, scambio di accuse tra Cina e Filippine

Il governo filippino ha invece riferito che due navi della sua guardia costiera sono state danneggiate in collisioni avvenute prime dell'alba con imbarcazioni cinesi accusate di condurre "manovre illecite e aggressive" nei pressi della barriera corallina di Sabina. Le azioni cinesi "hanno provocato collisioni che hanno causato danni strutturali a entrambe le navi della guardia costiera filippina", ha affermato in una nota la National Task Force di Manila nel mar delle Filippine occidentale. Jonathan Malaya, vicedirettore del Consiglio per la sicurezza nazionale di Manila, ha affermato che la BRP Cape Engano ha subito un buco di 13 centimetri per le "manovre aggressive" di una nave della guardia costiera cinese e la relativa collisione a 43 chilometri a sudest di Sabina. Una seconda nave della guardia costiera filippina, la BRP Bagacay, è stata "speronata due volte" su entrambi i lati da un'unita' cinese e ha subito "lievi danni strutturali". L'equipaggio filippino è rimasto illeso e ha continuato la sua missione per rifornire le isole presidiate dalle Filippine nel gruppo delle Spratly, ha precisato Malaya.