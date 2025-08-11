Collisione tra due navi cinesi durante inseguimento a motovedetta filippina

Secondo il portavoce della Guardia costiera filippina, Commodoro Jay Tarriela, l'incidente è avvenuto mentre la BRP Suluan scortava imbarcazioni impegnate nella consegna di aiuti ai pescatori locali. Le immagini mostrano una nave della Guardia costiera cinese e un'unità di dimensioni maggiori, contrassegnata dal numero “164” sullo scafo, collidere con un impatto violento. Tarriela ha spiegato che la nave cinese CCG 3104, lanciata ad alta velocità all'inseguimento dell'unità filippina, ha effettuato una manovra rischiosa sul lato di dritta della Suluan. L'azione ha portato alla collisione con la nave da guerra della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione, causando danni significativi alla CCG 3104 e rendendola non idonea alla navigazione.