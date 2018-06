Code e traffico in tilt al Brennero, i sindaci austriaci contro i navigatori

Le auto escono, dicono i primi cittadini, per non pagare il casello di ponte Europa oppure per evitare le code. "I navigatori moderni consigliano di cambiare rotta, quando il risparmio è di appena tre minuti - si lamenta sulla Tiroler Tageszeitung il sindaco di Gries am Brenner, Karl Muehlsteiger -. Quegli apparecchi sono il nemico numero uno".



Molte strade alternative, aggiunge ancora Muehlsteiger, non sono però adatte ai camper e alle roulotte. Anche il sindaco di Steinach Josef Hautz conferma l'aumento di code e intasamenti sulle strade alternative all'autostrada del Brennero. "Servono provvedimenti urgenti", dice al giornale. La proposta dei sindaci è di istituire caselli di pedaggio oppure divieti di transito per i non residenti.