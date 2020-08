Cnn: Trump annuncerà l'ok alla plasma terapia contro il Covid-19

Nella conferenza stampa preannunciata dalla Casa Bianca per una "grande svolta terapeutica" contro il coronavirus, Donald Trump dovrebbe parlare dell'autorizzazione per l'uso di emergenza del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento contro il Covid-19. Lo riferisce la Cnn. La scorsa settimana il presidente aveva accusato dirigenti della Food and drug administration di fare giochi politici, non concedendo tale autorizzazione.