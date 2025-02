Cnn: "Chiuso in giornata l'ufficio dell'UsAid a Washington"

Ai dipendenti dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale è stato ordinato di non recarsi nella sede centrale dell'agenzia a Washington, dopo che Elon Musk ha annunciato che il presidente Usa Donald Trump aveva concordato con lui di chiudere l'agenzia. Circa 600 dipendenti hanno segnalato di essere stati bloccati dai sistemi informatici dell'agenzia durante la notte. Quelli ancora nel sistema hanno ricevuto una e-mail in cui si diceva che, "su indicazione della dirigenza dell'Agenzia", l'edificio della sede centrale "sarà chiuso al personale dell'Agenzia lunedì 3 febbraio".