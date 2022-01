Cnn: "Ambasciata Usa in Ucraina chiede evacuazione personale"

Instagram

L'ambasciata Usa in Ucraina ha chiesto al Dipartimento di Stato l'autorizzazione alla partenza di tutto il personale non essenziale e dei loro familiari. Lo indicano fonti informate sul dossier, citate dalla Cnn. Il Dipartimento di Stato ha affermato che "per il momento non c'è nulla da annunciare" al riguardo. "Come facciamo sempre - ha spiegato un portavoce - stiamo conducendo una rigorosa pianificazione nel caso in cui la situazione di sicurezza si deteriori", ha spiegato un portavoce Usa.