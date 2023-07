Clima, Scholz: "Enormi sfide ma possiamo raggiungere gli obiettivi"

Sulla questione del clima si è espresso il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

"La Germania può raggiungere gli obiettivi climatici", anche se si tratta di "enormi sfide", ha detto. Scholz, in riferimento alla legge sul riscaldamento globale, ha spiegato di voler raggiungere tutti gli obiettivi "in un modo accettabile per i cittadini". In questo modo, ha concluso, "la Germania può svolgere un ruolo pionieristico nel mondo".