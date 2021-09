Clima, Save the Children: bimbi nati nel 2020 esposti a caldo 7 volte più dei nonni

ansa

In base agli attuali impegni presi dai Paesi del mondo per contenere l'innalzamento della temperatura globale, i bambini nati nel 2020 saranno esposti alle ondate di calore eccessivo in media 7 volte di più rispetto ai loro nonni, con punte di 18 volte in più se si considera ad esempio il solo Afghanistan. I neonati di oggi saranno anche colpiti 2,6 volte in più dalla siccità. E' l'allarme lanciato da Save the Children.