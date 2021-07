Clima, oggi e domani vertice a Londra verso Cop26

twitter

Ministri dell'ambiente e rappresentanti di 51 Paesi si incontreranno domenica e lunedì a Londra per discussioni cruciali per il successo della Cop26 sul clima, prevista a novembre a Glasgow. Durante questo incontro, a cui partecipano tra gli altri Stati Uniti, Cina e India, si discuteranno "problemi chiave da risolvere al vertice" come ridurre le emissioni di gas serra, il calendario di attuazione e i mercati del carbonio.