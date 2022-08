Clima, lo studio: "Le temperature dell'Artico cresciute 4 volte più in fretta che altrove"

Negli ultimi 40 anni le temperature dell'Artico sono aumentate quattro volte più velocemente della media globale, in un fenomeno noto come "amplificazione artica".

Lo rileva uno studio finlandese pubblicato sulla rivista "Communications Earth and Nature". Finora le ricerche hanno spesso parlato di un aumento del doppio o del triplo più rapido rispetto ad altre parti del mondo, mentre lo studio finlandese indica una situazione più grave. Non solo, ma in aree come il Mare di Barents, a nord di Norvegia e Russia, il riscaldamento sarebbe addirittura sette volte più veloce.