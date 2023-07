Clima, John Kerry dopo la missione in Cina: "Ancora nessun accordo"

Sul clima non sono stati effettuati nuovi accordi tra Stati Uniti e Cina.

Lo ha riferito John Kerry, inviato speciale Usa per il cambiamento climatico, dopo una missione di tre giorni a Pechino. "Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di carbone non c'è stata alcuna intesa ma c'è l'impegno a rivedersi e a lavorare intensamente in vista della Cop28 di Dubai", ha detto. Secondo Kerry "ci vorrà un po' di tempo per aprire nuovi orizzonti".