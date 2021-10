Clima, Israele approva un piano per 4,8 miliardi di dollari

-afp

Il governo israeliano ha approvato interventi da 4,8 miliardi di dollari per affrontare l'emergenza climatica. Sono stati stabiliti incentivi alle nuove tecnologie per la diminuzione del gas serra. Previsti anche il miglioramento del trattamento della dispersione delle acque, fondi per trasformare i trasporti pubblici in veicoli elettrici e migliorare le infrastrutture per le biciclette.