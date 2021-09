Clima, Guterres (Onu): "C'è un alto rischio di fallimento della Cop26"

"Il mondo è su un percorso catastrofico dal punto di vista del riscaldamento globale. C'è un alto rischio di fallimento della Cop26". E' l'allarme lanciato da Antonio Guterres al "Major Economies Forum on Energy and Climate" organizzato dal presidente Usa Joe Biden. "E' chiaro che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, abbiamo bisogno di più ambizione in materia finanziaria, di adattamento e mitigazione", aggiunge il segretario Onu.