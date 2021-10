Clima, Greta Thunberg: "Dalla Cop26 non mi aspetto grandi cambiamenti"

Ansa

L'attivista svedese Greta Thunberg ha ribadito la sua convinzione che il summit di Glasgow sul clima, previsto per i primi di novembre e indicato da alcuni come l'ultima possibilità dell'umanità per evitare un catastrofico riscaldamento globale, con tutta probabilità non "porterà a grandi cambiamenti". "Per come stanno le cose adesso, questa Cop26 non porterà a grandi cambiamenti, dobbiamo continuare a spingere", ha detto Greta a Stoccolma.