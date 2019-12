Clima, Greta Thunberg: "Leader Paesi ricchi non hanno senso di panico" 

Per i leader dei Paesi più ricchi "non c'è panico, non c'è un senso di emergenza" nell'affrontare il problema del cambiamento climatico e quindi "non c'è urgenza" nel mettere in campo gli interventi necessari. Lo ha detto Greta Thunberg durante un evento alla Cop25, la Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici a Madrid. La giovane attivista svedese ha citato alcuni numeri evidenziati dalla scienza e si è chiesta "come si possa ignorarli".