Clima, in Gran Bretagna l'estate più calda di sempre: oltre 16 gradi di media

I britannici hanno vissuto l'estate più calda di sempre, come emerge dai dati del Met Office. Il Paese ha dovuto affrontare quattro ondate di calore tra giugno, luglio e agosto. La temperatura media è stata di 16,1 gradi, significativamente al di sopra del precedente picco di 15,76 gradi registrato nel 2018. Tutte e cinque le estati più calde si collocano nel periodo a partire dal 2000, un chiaro e preoccupante segnale del riscaldamento globale che, secondo gli scienziati, è dovuto all'aumento delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera. Giugno e luglio in particolare sono stati caratterizzati da temperature spesso al di sopra della media, con diverse giornate in cui il termometro è andato oltre i 30 gradi.