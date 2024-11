Clima e guerre, aumentano del 26% le persone che soffrono la fame nel mondo

Eventi climatici estremi e guerre hanno fatto crescere di oltre il 26%, in appena quattro anni, il numero di persone che soffrono la fame. I progressi mondiali per la lotta alla malnutrizione stanno rallentando in modo preoccupante, allontanando l'obiettivo Fame Zero entro il 2030. Se si manterrà questo ritmo, il mondo raggiungerà un livello di fame basso solo nel 2160, cioè tra più di 130 anni. È quanto emerge dall'Indice Globale della Fame 2024, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della fame nel mondo, curato da Cesvi per l'edizione italiana.