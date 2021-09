Clima, da Bezos un miliardo di dollari per proteggere terra e mare

-afp

Un miliardo di dollari per proteggere la terra e il mare. E' l'impegno di Jeff Bezos per tutelare il 30% del pianeta entro il 2030, nel tentativo di prevenire estinzioni di massa. Il "Bezos Earth Fund" non identifica i gruppi o le iniziative a cui sono destinati i fondi: "Daremo la priorità alle aree importanti per la biodiversità e daremo enfasi al ruolo centrale delle comunità locali".