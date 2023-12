Clima, Guterres alla Cop28: "Ridurre il riscaldamento globale, siamo quasi fuori tempo massimo"

"Sui cambiamenti climatici siamo fuori strada e quasi fuori tempo massimo".

E' l'allarme lanciato dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, a 24 ore dal termine dei negoziati della Cop28 di Dubai. "Il nostro pianeta è a pochi minuti dalla mezzanotte per quanto riguarda il limite degli 1,5 gradi. E l'orologio continua a fare tic tac", ha sottolineato. "Siamo in una corsa contro il tempo per limitare il riscaldamento globale - ha ricordato Guterres - e abbiamo bisogno di un risultato ambizioso che dimostri un piano decisivo in ambito climatico".