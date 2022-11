Vertice sul clima Cop27 di Sharm: nuova bozza su "loss and damage"

Alla Cop27, il vertice globale sul clima di Sharm El-Sheikh, è stata redatta e diffusa dalla Presidenza egiziana una nuova bozza di documento finale sui ristori per le perdite e i danni del cambiamento climatico.

Il testo prevede di aggiornare gli strumenti per gli aiuti esistenti (come chiedono Usa e Ue) e di istituire un nuovo fondo (come chiedono G77+Cina). Si prevede anche di creare un Comitato transitorio che presenti il progetto del fondo alla Cop28 del 2023.