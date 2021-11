Clima, Canada "peggior Paese del G7 per impegno"

-afp

Il Canada sta accumulando "fallimenti" nella lotta ai cambiamenti climatici e sta registrando la "peggiore performance" dei Paesi del G7. Lo riferisce il commissario canadese per l'Ambiente, Jerry De Marco, in una serie di report. L'organismo di controllo parlamentare indipendente ha stabilito che "trent'anni di impegni del governo federale per ridurre le emissioni di gas serra hanno determinato un aumento delle emissioni di oltre il 20% dal 1990".