Clima, caldo record nei prossimi 5 anni: fino a +1,62 gradi 

Caldo record in vista nei prossimi 5 anni. Tra il 2020 e il 2024 le temperature potrebbero salire come non era mai successo negli ultimi 150 anni. Per colpa dell'aumento del gas serra, secondo l'Ufficio meteorologico britannico, ci saranno picchi fino a 1,62 gradi superiori alle temperature medie globali dei livelli pre-industriali. Il record è stato registrato nel 2016, con una temperatura di 1,16 gradi superiore ai livelli pre-industriali.