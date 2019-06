Clima, bozza Ue: "Zero emissioni nette in Europa entro il 2050"

Emissioni nette azzerate in Europa entro il 2050. E' quanto prevede la strategia Ue sul clima che i Ventotto dovrebbero approvare a Bruxelles, secondo la bozza di conclusioni circolata in queste ore. Nel testo, i leader chiedono di progredire nei lavori "sulle condizioni, gli incentivi e il quadro di riferimento da mettere in atto per determinare come garantire una transizione verso una Ue climaticamente neutrale entro il 2050".