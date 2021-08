Clima, Biden: "Non possiamo più aspettare per affrontare la crisi"

IPA

"Non possiamo più aspettare per affrontare la crisi del clima". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando il rapporto dell'Onu. "I segnali sono inequivocabili, la scienza è incontrovertibile e i costi del non agire continuano a crescere", ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca.