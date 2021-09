Clima, Biden: con l'Ue lavoriamo per tagliare le emissioni di metano

Afp

Nel corso del vertice sul clima, Joe Biden ha detto che gli Usa stanno lavorando con la Ue per impegnarsi a tagliare di quasi un terzo le emissioni di metano entro il 2030 e ha incoraggiato altri Paesi a sottoscrivere questo sforzo. "Questo non solo ridurrà rapidamente il tasso del surriscaldamento globale ma produrrà anche un apprezzabile vantaggio collaterale, come migliorare la salute pubblica e la produzione agricola", ha spiegato.