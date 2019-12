Clima, Cop25 si conclude senza accordo su mercato carbonio

Delusione di molti Paesi alla Cop25 di Madrid perché non si è riusciti a raggiungere un'intesa sull'articolo 6 dell'Accordo di Parigi sulla regolazione globale del mercato del carbonio, il nodo più difficile da sciogliere. Durante la plenaria dei 196 Paesi più l'Ue per il via libera al documento finale, alcuni delegati hanno espresso la forte delusione su questo punto dell'agenda dei lavori. Se ne dovrebbe riparlare a Bonn nel giugno 2020.