Uno degli obiettivi di Sheinbaum è quello di abbassare il tasso di violenza in Messico, di sicuro una delle sue sfide più immediate e difficili. La neo presidente durante la campagna elettorale ha detto che amplierà il servizio della Guardia Nacional e che continuerà ad affrontare i problemi sociali che rendono tanti giovani messicani facili bersagli per il reclutamento dei cartelli. "Sia chiaro, non significa pugno di ferro, guerre o autoritarismo" ha sottolineato Sheinbaum parlando dell'approccio con cui il suo governo affronterà le bande criminali, "promuoveremo una strategia che affronti le cause e continui a muoversi verso l'impunità zero". Sheinbaum, durante i suoi comizi, ha accusato le politiche economiche neoliberali di aver condannato milioni di persone alla povertà e ha promesso che riporterà il Paese ad avere un forte welfare: "Per me essere di sinistra ha a che fare con questo, con il garantire i diritti minimi a tutti i residenti".