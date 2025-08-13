Civili uccisi in Congo, il governo del Ruanda respinge le accuse dell'Onu

Il governo del Ruanda ha definito "false" le accuse delle Nazioni Unite secondo cui le sue forze avrebbero preso parte, insieme ai ribelli congolesi del Movimento 23 marzo, all'uccisione di diverse centinaia di civili nella Repubblica democratica del Congo orientale. In una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri, Kigali ha definito le accuse "false e inaccettabili" e accusato l'Alto Commissario per i diritti umani di voler indebolire gli sforzi per porre fine al conflitto.