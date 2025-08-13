Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LA STRAGE A LUGLIO

Civili uccisi in Congo, il governo del Ruanda respinge le accuse dell'Onu

13 Ago 2025 - 00:32
© Afp

© Afp

Il governo del Ruanda ha definito "false" le accuse delle Nazioni Unite secondo cui le sue forze avrebbero preso parte, insieme ai ribelli congolesi del Movimento 23 marzo, all'uccisione di diverse centinaia di civili nella Repubblica democratica del Congo orientale. In una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri, Kigali ha definito le accuse "false e inaccettabili" e accusato l'Alto Commissario per i diritti umani di voler indebolire gli sforzi per porre fine al conflitto. 

congo
ruanda

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri