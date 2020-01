Cisgiordania, via libera a 1.936 alloggi israeliani

Israele ha approvato in questi giorni progetti per la costruzione di 1.936 unità abitative per israeliani in Cisgiordania. Lo rende noto l'ong Peace Now secondo cui quasi il 90 per cento di loro è in insediamenti che Israele potrebbe dover evacuare nel contesto di accordi con i palestinesi. Intanto il ministro della Difesa Naftali Bennett ha detto che entro un decennio in Cisgiordania dovrebbero vivere un milione di ebrei.