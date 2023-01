Cisgiordania, ucciso palestinese in scontri con Israele

In Cisgiordania, un palestinese è stato ucciso, e un altro è rimasto gravemente ferito, durante scontri avvenuti a Qabatiya, a sud di Jenin, nel corso di un'operazione in città dell'esercito israeliano.

Lo ha fatto sapere, citato dalla Wafa, il ministero della sanità palestinese che ha identificato l'uomo in Habib Muhammad Abdel-Rahman Kamil (25 anni) "ucciso da proiettili alla testa". Quello di Jenin è il secondo palestinese morto oggi in Cisgiordania in scontri con l'esercito israeliano.