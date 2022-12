Cisgiordania, palestinese ucciso "dopo attacco a veicoli"

A Ramallah, in Cisgiordania, un giovane palestinese è stato ucciso dal fuoco di militari israeliani e altri sono stati feriti.

Lo hanno riferito fonti mediche palestinesi all'agenzia di stampa Maan. Un portavoce militare israeliano ha reso noto che l'incidente è avvenuto nella arteria 465 dove veicoli israeliani sono stati bersagliati con lanci di pietre e di bottiglie piene di vernice "che hanno messo in pericolo l'incolumità dei passeggeri". I militari sono intervenuti "per disperdere gli assalitori". È salito così a quattro il numero dei palestinesi uccisi giovedì in Cisgiordania in scontri con l'esercito.