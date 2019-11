Cisgiordania, "giornata di rabbia" contro la politica degli Usa: 77 feriti

Migliaia di palestinesi hanno preso parte in Cisgiordania a manifestazioni, indette dall'Autorità nazionale palestinese, per protestare contro le dichiarazioni del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, secondo cui gli insediamenti ebraici in Cisgiordania "non contrastano con il diritto internazionale". In questa "giornata di rabbia", gruppi di dimostranti si sono scontrati con reparti dell'esercito israeliano. Il bilancio è di 77 feriti.