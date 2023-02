Cisgiordania, morto 22enne palestinese rimasto ferito durante scontri a Hebron

A Hebron, in Cisgiordania, un 22enne palestinese è morto dopo essere rimasto ferito durante gli scontri con le forze israeliane nel campo profughi di Arroub.

Il giovane era ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa ed essere stato operato al cervello, ma non ce l'ha fatta ed è deceduto per le gravi ferite riportate. Il 22enne, secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, è stato colpito dai "cecchini delle forze di occupazione" i quali sono entrati nel campo di Arroub e "hanno sparato deliberatamente" contro le abitazioni.