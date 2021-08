Crisi Afghanistan, colloquio telefonico tra Blinken e Di Maio

Il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito "al continuo coordinamento con alleati e partner in Afghanistan". Lo rende noto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price. I due "hanno discusso degli sforzi di evacuazione in corso e dei modi per promuovere la sicurezza e la protezione di tutti i cittadini afghani e internazionali".