In Cina nove persone sono morte e una risulta dispersa dopo che "raffiche di vento improvvise" hanno capovolto quattro barche turistiche con 84 persone a bordo lungo un fiume nella città di Qianxi, nella provincia sud-occidentale di Guizhou. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Xinhua, precisando che 74 persone sono state tratte in salvo. Per affrontare l'emergenza, sono stati mobilitati circa 500 soccorritori.