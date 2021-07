Cina, Xi: "Raggiunto obiettivo di società moderatamente prospera"

ansa

Il presidente Xi Jinping ha annunciato che la Cina ha raggiunto il primo obiettivo del Centenario, quello sulla costruzione di una "società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti'. Xi ha tenuto il discorso di apertura per i festeggiamenti dei 100 anni della fondazione del Partito comunista in Piazza Tienanmen. "Abbiamo portato a una soluzione storica il problema della povertà assoluta in Cina" ha detto.